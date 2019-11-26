كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينو لوجان الأرخص .. عروض قوية من الشركة حتى نهاية العام للسيارة الأوروبية الأقل سعرا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بمناسبة عيد ميلادها الـ 10، قامت الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، الحائزة على توكيل علامة رينو "renault" في مصر، بتخفيض أسعار بعض السيارات الـ "رينو لوجان" التابعة لها، وقدمت هذا العرض كهدية لجمهورها في هذة المناسبة.

ووصلت قيمة التخفيضات للسياراة الـ "رينو لوجان" من 17000 إلى 26000 جنيه، وانتشر الخبر وسط مواقع التواصل الاجتماعي مما أدى إلى إقبال كبير من الزوار للاستفسار عن الأمر، واعتبره البعض فرصة ذهبية لاقتناء وقيادة سيارته المفضلة.

ويبدأ اليوم الإثنين جميع موزعي الشركة المعتمدين، بتطبيق تلك الأسعار على جميع السيارات الـ "رينو لوجان"، ويستمر هذا العرض الذهبي المقدم من شركة رينو حتي نهاية العام الجاري "31 ديسمبر 2019".

وأضافت شركة رينو بأن التخفيضات تصل إلى عدد من السيارات من نوع "رينو لوجان سيدان" العائلية الجديدة بالإضافة إلى سانديرو وستيب واي، على أن يكون اليوم الأخير للعرض الذهبي هو أخر يوم في العام الجاري "31 ديسمبر 2019".

وتراجعت أسعار الفئة الأولى من رينو لوجان بواقع 23.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمي 165.000 بدلًا من 188.000، كما انخفضت الفئة الثانية بنفس القيمة ليصبح سعرها الجديد 177.000 مقارنة بـ200.000 جنيه.

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الفئة الثالثة من رينو لوجان المزودة بناقل حركة أوتوماتيك فقدت 25.000 من سعرها لتتراجع إلى 188.000 جنيه مقارنة بـ213.000 جنيه قبل التخفيض.

وحصلت الفئة الرابعة على النسبة الأكبر من التخفيض والتي بلغت 26.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمي 199.000 جنيه بدلًا من 225.000 جنيه.

أما رينو سانديرو هاتشباك الجديدة فقد انخفض سعرها بواقع 17.000 جنيه وأصبحت تباع بـ209.000 جنيه بدلًا من 226.000 جنيه.

كما فقدت رينو سانديرو ستيب واي الكروس أوفر 17.000 جنيه من سعرها الرسمي، وعليه يصبح السعر الجديد 239.000 جنيه مقارنة بـ256.000 جنيه قبل التخفيض.

