القصة الكاملة الكاملة لواقعة الإطلاق الكارثي لمدرعة تسلا "سايبرتراك"

كتب: باسل الحلواني

أثار تعرض رجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون موسك، مؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، لموقف محرج أثناء استعراضه لقدرات شاحنة "مدرعة" تعمل شركته على تطويرها، جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، فخلال العرض أوضح موسك للحضور أن نوافذ شاحنة "سايبرتراك" الجديدة مدرعة ومخصصة لحماية الركاب، وطلب من أحد الأشخاص أن يرمي زجاجها بكرة حديدية صغيرة ليثبت صحة كلامه.

وفور رمى الرجل الزجاج بالكرة تفاجأ الجميع بأن الزجاج تهشم، فشعر موسك بالإحراج وأوضح أن الضربة ربما كانت قوية جدا، وطلب من الرجل تكرار المحاولة ليتهشم الزجاج الآخر أيضا، فحاول موسك

التهرب من الموقف المحرج قائلا "إن المركبة بحاجة لبعض التحسينات".

وكان من المقرر أن يبدأ إنتاج الشاحنة المذكورة خلال العامين القادمين، لكن مصير إنتاجها قد يتغير بعد هذا العرض غير الموفق.

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ومن المفترض أن تحصل هذه الشاحنة الصغيرة التي سيصل سعرها إلى 39900دولار على هيكل فولاذي متين، وقمرة تتسع لـ 5 أشخاص، وأن تكون قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2.6 ثانية فقط.

ورغم الموقف المحرج الذي حدث إلا أن أكثر من 146 ألف

شخص تقدموا بطلبات لشراء الشاحنة الكهربائية الجديدة "سايبرتراك" حتى الآن.

وعلى الرغم من أن سعر 39900 دولار للشاحنة ذات المحرك الواحد يبدو مغريا، إلا أنها كانت في الواقع النموذج الأقل شعبية حتى الآن بين المستهلكين، حيث حجزها 17% فقط من العملاء، في حين اختار 42% منهم نموذج الشاحنة ذات المحرك المزدوج، و41% تقدموا بطلب حجز الشاحنة المزودة بالمحرك الثلاثي ذات الدفع الرباعي، وهي الأعلى سعرا، حيث تبلغ قيمتها 69900 دولار.

ويقول تقرير الشركة إن المركبة بالمحرك الثلاثي حققت 232 ألف طلب حجز خلال اليوم الأول عقب الإعلان عنها.

وتتطلب تكلفة الحجز المسبق على مركبة "سايبرتراك" الجديدة 100 دولار فقط، وهي قابلة للاسترداد باعتبار أنها ودائع وليست التزامات مطلقة لشراء المركبة التي سيبدأ إنتاجها في أواخر عام 2021.