“بالفيديو” تيسلا سايبرتراك ضد فورد F-150 في صراع شد الحبال

الخليج ٣٦٥ نت – الجميع يتحدث عن تيسلا سايبرتراك منذ تدشينها، بسبب تصميمها المستقبلي الغريب أو أدائها المدهش، وقد كشف المدير التنفيذي لتيسلا ايلون ماسك عن فيديو لصراع شد حبال بين سايبرتراك وفورد F-150 لهؤلاء الذين لم يشاهدونه أثناء فعاليات تدشين البيك اب.
الغرض من الفيديو هو إظهار قوة أداء سايبرتراك أمام البيك اب الأكثر رواجاً في أمريكا، وغالباً هذه النسخة الأعلى أداءً من الموديل بعزم الدوران مذهل ودفع رباعي، ولكن يبدو أن F-150 المستخدمة هنا هي دفع خلفي فحسب، ما يعني أنها ليست من النسخ الأكثر قوة في المجال وربما المنافسة غير عادلة.
مع تقرير أن الموازين موجهة لصالح تيسلا سايبرتراك بإمكانك مشاهدة الفيديو والنتيجة المتوقعة له:
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