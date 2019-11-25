يزيد الراجحي يستعد لتنظيم مهرجان لسباقات الرالي بشرم الشيخ

كتب: باسل الحلواني يستعد البطل السعودي في سباقات الرالي، يزيد الراجحي لتنظيم سباق لـ الرالي بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة المقبلة. Advertisements وقال يزيد الراجحي، بطل سباقات الرالي، إن اختيار مدينة شرم الشيخ لتنظيم سباق للعبة الرالي، يأتي مع توجه انظار العالم للمدينة السياحية الأكثر جمالا. الشيخ لتنظيم سباق للعبة الرالي، يأتي مع توجه انظار العالم للمدينة السياحية الأكثر جمالا. واضاف أن مصر عموما وشرم الشيخ على وجه الخصوص تحظى بالأماكن الخلابة التي يمكن فيها تنظيم سباق سيارات الرالي، مما يوجه انظار المهتمين باللعبة للمدينة الساحرة. تحظى بالأماكن الخلابة التي يمكن فيها تنظيم سباق سيارات الرالي، مما يوجه انظار المهتمين باللعبة للمدينة الساحرة. ولفت إلى أن المنطقة العربية تفتقر لمثل تلك السباقات التي يمكن من خلالها جذب مزيد من السياح، وتشجيع السياحة العربية البينية على الأقل.

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