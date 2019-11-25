يزيد الراجحي يستعد لتنظيم مهرجان لسباقات الرالي بشرم الشيخ

كتب: باسل الحلواني
يستعد البطل السعودي في سباقات الرالي، يزيد الراجحي لتنظيم سباق لـ الرالي بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة المقبلة.
وقال يزيد الراجحي، بطل سباقات الرالي، إن اختيار مدينة شرمالشيخ لتنظيم سباق للعبة الرالي، يأتي مع توجه انظار العالم للمدينة السياحية الأكثر جمالا.
واضاف أن مصر عموما وشرم الشيخ على وجه الخصوصتحظى بالأماكن الخلابة التي يمكن فيها تنظيم سباق سيارات الرالي، مما يوجه انظار المهتمين باللعبة للمدينة الساحرة.
ولفت إلى أن المنطقة العربية تفتقر لمثل تلك السباقات التي يمكن من خلالها جذب مزيد من السياح، وتشجيع السياحة العربية البينية على الأقل.
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