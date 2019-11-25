بأسعار تبدأ من 165 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارة أوروبية في مصر

كتب: باسل الحلواني

يأتي إعلان الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، عن تخفيض أسعار "رينو لوجان"، صباح اليوم، وحتى نهاية 2019، احتفالا بمرور 10 سنوات على دخول عائلة رينو لوجان للسوق المصرية، ليجعل "لوجان" تستحوذ على لقب أرخص سيارة أوروبية في

مصر.

ويقدم وكيل رينو في مصر، السيارة "لوجان" بـ4 فئات من التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر.

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وتراجعت أسعار الفئتين الأولى والثانية من لوجان المزودتين بناقل حركة يدوي بواقع 23.000 جنيه وبذلك يصبح سعر

الأولى 165.000 بدلًا من 188.000، والثانية 177.000 مقارنة بـ200.000 جنيه.

أما الفئة الثالثة من رينو لوجان والتي تقدم بناقل حركة أوتوماتك فقد بلغت نسبة تخفيض أسعارها 25.000، لتباع بـ188.000 جنيه مقارنة بـ213.000 جنيه قبل التخفيض.

وحصلت الفئة الرابعة على النسبة الأكبر من التخفيض والتي بلغت 26.000 جنيه وبذلك يصبح سعر

ها الرسمي 199.000 جنيه بدلًا من السعر القديم المقدر بـ225.000 جنيه.