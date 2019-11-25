رئيس "أوبر" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: ممتنون بإشادة الرئيس السيسي

كتب: باسل الحلواني

قال أنثوني لو رو، رئيس أوبر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تعليقاً على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع المائدة المستديرة للاستثمارات،: "ممتنون لسماع تقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأثر الاجتماعي والاقتصادي لأوبر في مصر".

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وأضاف:"في البداية قمنا بإطلاق خدمة أوبر باص لأول مرة عالمياً مِن القاهرة، ونقوم حالياً بالعمل على تصدير هذه التجربة الناجحة إلى بلدان أخرى".

وأكد رئيس أوبر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن شركته مستمرة في

في الاستثمار بمصر، عن طريق التوسع الجغرافي في خدمة أوبر باص لتغطية المناطق الأكثر احتياجا لهذه الخدمة، وذلك بتقديم أقل سعر ممكن، واستمرار توفير الخدمة بأسعار في متناول اليد وإتاحتها لكل المستخدمين.

وكانت شركة أوبر، قد شاركت في مؤتمر أفريقيا 2019، الذي استضافه مصر، يوم الجمعة الماضي.