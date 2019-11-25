كتب: باسل الحلواني
قال أنثوني لو رو، رئيس أوبر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تعليقاً على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع المائدة المستديرة للاستثمارات،: "ممتنون لسماع تقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأثر الاجتماعي والاقتصادي لأوبر في مصر".
وأضاف:"في البداية قمنا بإطلاق خدمة أوبر باص لأول مرة عالمياً مِن القاهرة، ونقوم حالياً بالعمل على تصدير هذه التجربة الناجحة إلى بلدان أخرى".
وأكد رئيس أوبر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن شركته مستمرة فيفي الاستثمار بمصر، عن طريق التوسع الجغرافي في خدمة أوبر باص لتغطية المناطق الأكثر احتياجا لهذه الخدمة، وذلك بتقديم أقل سعر ممكن، واستمرار توفير الخدمة بأسعار في متناول اليد وإتاحتها لكل المستخدمين.
وكانت شركة أوبر، قد شاركت في مؤتمر أفريقيا 2019، الذي استضافه مصر، يوم الجمعة الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "أوبر" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: ممتنون بإشادة الرئيس السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.