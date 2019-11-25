- 1/21
- 2/21
- 3/21
- 4/21
- 5/21
- 6/21
- 7/21
- 8/21
- 9/21
- 10/21
- 11/21
- 12/21
- 13/21
- 14/21
- 15/21
- 16/21
- 17/21
- 18/21
- 19/21
- 20/21
- 21/21
الخليج ٣٦٥ نت – تستمر نيسان في تطوير الجيل الجديد من اكس تريل مع مرور ستة أعوام حتى الآن على تدشين الجيل الحالي في 2013، وقد ظهرت صور تجسسية ومعلومات عن السيارة على مدار الأشهر الماضية ونعرض لكم هنا أهم ما نعرفه عن الموديل.
تصميم عصري
نعلم أن اكس تريل 2021 ستتمتع بتصميم أكثر عصرية ورشاقة مقارنة بالموديل الحالي، لتماثل كيكس وجوك، مع شبكة تهوية V بمنحنيات وحجم أكبر مع جسد عضلي ومصدات خلفي سميكة ومصابيح خلفية متصلة على عرض الخلفية بأكملها.
الداخلية
داخلية اكس تريل 2021 ستكون مختلفة تماماً عن الموديل الحالي، بمواد أعلى جودة وشاشة معلومات ترفيهية كبيرة أشبه بالتابلت ولوحة عدادات رقمية بالكامل وأحدث أنظمة مساعدة السائق لنيسان بشكل قياسي في جميع الفئات.
مولدات الطاقة
من المتوقع اعتماد اكس تريل الجديدة على محرك 2.5 لتر بترولي بضغط الهواء، مع محرك آخر تيربو 2.0 لتر، بجير CVT ونظام دفع أمامي أو رباعي، كما قد نرى نسخة هجينة بالقابس بنفس مولد الطاقة المستخدم في ميتسوبيشي اوت لاندر القادمة لاشتراكهما في المنصة، مع إمكانية القيادة لـ 70 كيلومتر بالطاقة الكهربائية فحسب.
المنافسة وموعد التدشين
نيسان اكس تريل ستواجه منافسة محتدمة من تويوتا راف فور وفورد اسكيب وهوندا CR-V وجيب شيروكي ومازدا CX-5 وهيونداي توسان وكيا سبورتاج وغيرهم، ومن المتوقع تدشين السيارة خلال أشهر وطرحها في نهاية 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر كل ما نعرفه عن نيسان اكس تريل 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.