كل ما نعرفه عن نيسان اكس تريل 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر نيسان في تطوير الجيل الجديد من اكس تريل مع مرور ستة أعوام حتى الآن على تدشين الجيل الحالي في 2013، وقد ظهرت صور تجسسية ومعلومات عن السيارة على مدار الأشهر الماضية ونعرض لكم هنا أهم ما نعرفه عن الموديل.

تصميم عصري

نعلم أن اكس تريل 2021 ستتمتع بتصميم أكثر عصرية ورشاقة مقارنة بالموديل الحالي، لتماثل كيكس وجوك، مع شبكة تهوية V بمنحنيات وحجم أكبر مع جسد عضلي ومصدات خلفي سميكة ومصابيح خلفية متصلة على عرض الخلفية بأكملها.

الداخلية

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داخلية اكس تريل 2021 ستكون مختلفة تماماً عن الموديل الحالي، بمواد أعلى جودة وشاشة معلومات ترفيهية كبيرة أشبه بالتابلت ولوحة عدادات رقمية بالكامل وأحدث أنظمة مساعدة السائق لنيسان بشكل قياسي في جميع الفئات.

مولدات الطاقة

من المتوقع اعتماد اكس تريل الجديدة على محرك 2.5 لتر بترولي بضغط الهواء، مع محرك آخر تيربو 2.0 لتر، بجير CVT ونظام دفع أمامي أو رباعي، كما قد نرى نسخة هجينة بالقابس بنفس مولد الطاقة المستخدم في ميتسوبيشي اوت لاندر القادمة لاشتراكهما في المنصة، مع إمكانية القيادة لـ 70 كيلومتر بالطاقة الكهربائية فحسب.

المنافسة وموعد التدشين

نيسان اكس تريل ستواجه منافسة محتدمة من تويوتا راف فور وفورد اسكيب وهوندا CR-V وجيب شيروكي ومازدا CX-5 وهيونداي توسان وكيا سبورتاج وغيرهم، ومن المتوقع تدشين السيارة خلال أشهر وطرحها في نهاية 2020.