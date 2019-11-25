لامبورجيني تدشن لامبو V12 فيجن جران توريزمو الاختبارية بتصميم مستقبلي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لامبورجيني عن سيارة اختبارية جديدة باسم لامبو V12 فيجن جران توريزمو، وهي تمهيد للسيارة الافتراضية القادمة في لعبة السباقات الشهيرة جران توريزمو في الربيع القادم.

لامبورجيني دشنت السيارة الحقيقية في مونتي كارلو، وقد صرحت الشركة: “نحن علامة شابة جداً ولهذا نحن هنا اليوم، لنقدم أحدث تصاميمنا على شكل موديل حقيقي بتصميم مستقبلي سيعجب به الشباب من محبي ألعاب السباقات”.

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وتتمتع السيارة بجسد ايروديناميكي بخطوط حادة وجناج خلفي كبير ومصابيح على شكل Y، مع مقعد واحد في الداخلية ومقود مستقبلي ويشغل الزجاج الأمامي وظيفة شاشة المعلومات الترفيهية.

وتعتمد السيارة الاختبارية على محرك V12 سعة 6.5 لتر بضغط الهواء مع نظام هجين مخفف بقوة إجمالية 808 حصان، وهو نفس محرك الإصدار المحدود Sian FKP 37، وتتسارع السيارة إلى 100 كم\س في 2.8 ثانية بسرعة قصوى 350 كم\س.