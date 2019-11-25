هوندا سيتي 2020 تنطلق رسمياً بتحديثات للأداء والتصميم

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هوندا عن الجيل الخامس لسيتي سيدان بتصميم مختلف للخارجية والداخلية ومنصة جديدة كلياً مشتركة مع فيت 2020. وتتمع هوندا سيتي 2020 بخارجية أكثر رياضية وعصرية، مع شبك أمامي كرومي ومصابيح أمامية وخلفية LED وجنوط 15 إنش جديد وداخلية أرحب بمقاعد أكثر راحة ومزايا أفضل، مثل إضافة تطبيقات ابل كاربلاي ومكيف هواء اوتوماتيكي ومقود متعدد الخصائص والاتصال بالبلوتوث. للمرة الأولى ستحصل هوندا سيتي على نسخة RS بمظهر أكثر رياضية من الموديل القياسي ومصدات أكثر جراءة وشبك أمامي أسود وجنوط 16 إنش والمزيد، وبالنسبة للمحركات فتشترك جميع الفئات في نفس محرك 1.0 لتر تيربو بثلاثة سلندر بقوة 122 حصان وعزم دوران 173 نيوتن.متر. Advertisements وتأتي هوندا سيتي بأحدث انظمة السلامة مثل نظام ثبات السيارة ومنع غلق المكابح وست وسائد هوائية ونظام مساعد على تسلق المرتفعات وكاميرا رؤية خلفية معددة الزويا، وسيبدأ سعر السيارة من 19,170 دولار (72,000 ريال).

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