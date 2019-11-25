تخفيضات تصل إلى 26 ألف جنيه على عدد من طرازات رينو حتى نهاية 2019

كتب: باسل الحلواني

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل علامة رينو في مصر، عن تخفيض أسعار عدد من الطرازات المتاحة بالسوق المحلية بنسب تتراوح بين 17.000 وحتى 26.000 جنيه.

وقال الوكيل المحلي إن التخفيضات المعلن عنها والتي يبدأ تطبيقها لدى جميع موزعي الشركة المعتمدين من اليوم الاثنين، تتزامن مع مرور 10 سنوات على دخول سيارات "رينو لوجان" للسوق المصرية.

وأفادت الشركة بأن التخفيضات تطال عدد من

فئات رينو لوجان سيدان العائلية الجديدة بالإضافة إلى سانديرو وستيب واي، على أن يكون اليوم الأخير للتخفيض في 31 ديسمبر المقبل.

وتراجعت أسعار الفئة الأولى من رينو لوجان بواقع 23.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمي 165.000 بدلًا من 188.000، كما انخفضت الفئة الثانية بنفس القيمة ليصبح سعرها الجديد 177.000 مقارنة بـ200.000 جنيه.

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الفئة الثالثة من لوجان المزودة بناقل حركة أوتوماتيك فقدت 25.000 من سعرها لتتراجع إلى 188.000 جنيه مقارنة بـ213.000 جنيه قبل التخفيض.

وحصلت الفئة الرابعة على النسبة الأكبر من التخفيض والتي بلغت 26.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمي 199.000 جنيه بدلًا من 225.000 جنيه.

أما رينو سانديرو هاتشباك الجديدة فقد انخفض سعرها بواقع 17.000 جنيه وأصبحت تباع بـ209.000 جنيه بدلًا من 226.000 جنيه.

كما فقدت رينو سانديرو ستيب واي كروس أوفر 17.000 جنيه من سعرها الرسمي، وعليه يصبح السعر الجديد 239.000 جنيه مقارنة بـ256.000 جنيه قبل التخفيض.