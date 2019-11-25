أبرز السيارات التي عرضت في مزاد معرض الرياض للسيارات 2019

الخليج ٣٦٥ نت – ضمن فعاليات موسم الرياض، انطلق معرض الرياض للسيارات 2019 يوم 21 نوفمبر مستمراً حتى 26 نوفمبر ليشمل عدد كبير من الأحداث الهامة والتي يعد مزاد السيارات النادرة والكلاسيكية والمعدلة أبرزها، خاصة مع تحقيق المزاد 83 مليون ريال بيومه الأول، ولكن ما هي أبرز السيارات التي تم عرضها بالمزاد حتى الآن؟

بدأت أحداث مزاد معرض الرياض للسيارات 2019 بالتزامن مع أحداث المعرض ذاته، حيث أن إصدار بوجاتي شيرون سبورت 110 ANS المحدود والتي يوجد منها 20 نسخة فقط كانت أول طراز يعرض بالمزاد ليتم بيعها بحوالي 12.7 مليون ريال، حيث أصبحت من نصيب نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينهو.

بعد معرفة النجم والممثل المصري محمد رمضان بذلك، شعر على الفور بالغيرة من رونالدينو وقرر شراء ثاني سيارة من المزاد والتي كانت مرسيدس G65 AMG التي لا يتوفر منها سوى 65 نسخة منها بالعالم و5 نسخ فقط بالشرق الأوسط.

لم يقتصر المزاد أيضاً على السيارات الحديثة والقوية، بل كان للسيارات الكلاسيكية النادرة نصيب خاص مع ديلاهاي 135 كومبتيشن 1936 والتي تبلغ قيمتها 56 مليون ريال.

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وقد كانت باجاني زوندا ريفييرا الوحيدة من نوعها في العالم هي أغلى السيارات المباعة بالمزاد حتى الآن بقيمة 20.6 مليون ريال.

ونظراً لكون السيارات الكلاسيكية تستمد قيمتها أغلب الوقت من مدى أصالتها وعدم تغيير أي من أجزائها، تمكنت سيارة مازيراتي متهالكة موديل 1961 من أن تصل قيمتها إلى 3 مليون ريال بعد عرضها بمزادات عالمية عدة لتعرض حالياً بمزاد معرض الرياض بنفس شكلها القديم دون صيانة، حيث أنها واحدة من بين 34 نسخة فقط في العالم، الأمر الذي يجعل قيمتها مرتفعة بهذا الشكل رغم حالتها.

هذا في حين كانت فيات ابارث 695C ريفالي الهاتشباك الرياضية هي الأرخص بالمزاد بعد بيعها مقابل 112.5 ألف ريال، مع ظهور سيارات عديدة أخرى بالمزاد مثل بورش 911 و918 سبايدر وفيراري لافيراري ومرسيدس لاندوليه.