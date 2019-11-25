“بالصور” نظرة على فعالية مونستر جام في معرض الرياض للسيارات 2019

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت مؤخراً داخل المملكة أحداث مهرجان موسم الرياض 2019، والذي تقع أحداثه ما بين 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر، حيث تتضمن أحداث الموسم أكثر من 100 فعالية بينها معرض الرياض للسيارات 2019 الذي انطلق اليوم الخميس 21 نوفمبر مستمراً حتى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، والذي يضم فعالية مميزة باسم مونستر جام، فدعونا نتعرف عليها اليوم.

في الكثير من الأفلام الأمريكية والبرامج التليفزيونية المتعلقة بالسيارات، نجد دوماً مشاهد من داخل حلبة مليئة بالعوائق والرمال مخصصة فقط للشاحنات العملاقة ذات التصميمات العدوانية للغاية، لذا إن كنت من هؤلاء الذين كانوا يتحرقون شوقاً لرؤية عرض مماثل في يوم من الأيام خارج البلاد، يسعدنا إخبارك بأن العرض قد أتى إليك مع فعالية مونستر جام.

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في حلبة مونستر جام، يمكنك التمتع بالقدر الذي ترغب به من مشاهدة الشاحنات الضخمة تتناطح بشكل مذهل بلا كلل أو ملل.