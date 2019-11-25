“بالفيديو والصور” شاهد فعالية بوليس اكاديمي في معرض الرياض للسيارات 2019

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت مؤخراً داخل المملكة أحداث مهرجان موسم الرياض 2019، والذي تقع أحداثه ما بين 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر، حيث تتضمن أحداث الموسم أكثر من 100 فعالية بينها معرض الرياض للسيارات 2019 الذي انطلق اليوم الخميس 21 نوفمبر مستمراً حتى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، والذي يضم فعالية مميزة باسم بوليس اكاديمي، فدعونا نتعرف عليها اليوم.

من منا لا يعرف فيلم Police Academy الكوميدي المحبوب من عام 1984 عن مجموعة من رجال الشرطة الذين يقومون بالكثير من المغامرات المثيرة ويحدثون الكثير من الفوضى، فمن المؤكد أننا لطالمنا رغبنا برؤية بعض مشاهد المطاردات والخدع من ذلك الفيلم أمام أعيننا، وهنا يأتي دور فعالية بوليس اكاديمي.

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على يد مجموعة من مؤدي الحركات الخطيرة المحترفين بالسيارات والدبابات، سنجد أمامنا عرض رائع مميز جداً من الدريفت والمطاردات والتفحيط وقيادة السيارات على جانب واحد بجانب القفز من أعلى العقبات والسيارات الأخرى، حيث نجد هنا كل ذلك وأكثر من متعة وتشويق مستوحاة من الفيلم الكوميدي المميز.