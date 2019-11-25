تعرف على فعالية المدفع البشري في معرض الرياض للسيارات 2019

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت مؤخراً داخل المملكة أحداث مهرجان موسم الرياض 2019، والذي تقع أحداثه ما بين 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر، حيث تتضمن أحداث الموسم أكثر من 100 فعالية بينها معرض الرياض للسيارات 2019 الذي انطلق اليوم الخميس 21 نوفمبر مستمراً حتى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، والذي يضم فعالية مميزة باسم هيومان كانون أو المدفع البشري، فدعونا نتعرف عليها اليوم.

مع استمرار المتعة والحماسة في معرض الرياض للسيارات 2019، من الصعب أن نغفل عن واحد من أمتع الفعاليات التي لمحناها أثناء تواجدنا هناك، ألا وهي هيومان كانون، أو المدفع البشري.

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خلال هذه الفعالية المثيرة والمميزة يقوم أحد مؤدي الحركات الخطرة بإطلاق نفسه من مدفع في محاولة لتحطيم الرقم القياسي الخاص بأعلى مسافة يصل لها أي شخص بعد إطلاقه من مدفع.

هذا وعلى الرغم من اتخاذ مؤدي الحركات الخطرة لاحتياطات السلامة اللازمة، لا يزال من الصعب مشاهدته أثناء تواجده في الجو لبعضة لحظات.