لمحة عن فعالية هوت ويلز في معرض الرياض للسيارات 2019

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت مؤخراً داخل المملكة أحداث مهرجان موسم الرياض 2019، والذي تقع أحداثه ما بين 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر، حيث تتضمن أحداث الموسم أكثر من 100 فعالية بينها معرض الرياض للسيارات 2019 الذي انطلق اليوم الخميس 21 نوفمبر مستمراً حتى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، والذي يضم فعالية مميزة باسم هوت ويلز، فدعونا نتعرف عليها اليوم.

يعشق أغلبنا الأداء المثير والسرعات العالية، ولكن الأمر يختلف تماماً عندما يتعلق الأمر بالحركات الاستعراضية البهلوانية المرعبة، حيث أن هذه الحركات خطيرة للغاية لدرجة أنها قد تشعرنا بالخوف وهي تحدث أمام أعيننا رغم وقوفنا على مسافة آمنة منها، ولكن هذه هي تماماً هوت ويلز.

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خلال فعالية هوت ويلز، سوف نجد سيارة كروس أوفر مميزة مغطاة بتصميم خارجي جذاب، حيث يقوم السائق البارع بمحاول تحطيم الرقم القياسي لأعلى ارتفاع حلبة سيارات يتم إنهائها، وهو أمر مثير للغاية.

هذا وفي حالة كنت من ذوي القلوب الضعيفة، فقد يكون من الفضل تفادي هذه الفعالية، حيث أنها لأقوياء القلوب فقط.