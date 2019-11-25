إيلون ماسك يصدمنا بعدد طلبات شراء تيسلا سايبرتراك

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا”عبر تغريدة له على تويتر عن استقبال الشركة 146 ألف طلب شراء للبيك أب الكهربائية “سايبرتراك” بعد يومين فقط من الكشف عنها.



جاء تصريح ماسك بعد فشل العرض الخاص بمتانة زجاج البيك أب في مراسم الكشف عنها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو ما كلف الشركة خسائر مالية تقدر بـ768 مليون دولار في يوم واحد (أي 2.9 مليار ريال تقريباً)، ذلك بعد تراجع أسهم الشركة بنحو 6 %.



وكشف مؤسس تيسلا عن أن أكثر المهتمون بشراء البيك أب الجديدة يريدون النسخة الأكثر تكلفة منها، والتي تأتي مع محرك ثلاثي ذو الدفع الرباعي، والذي يبدأ سعره من 69,900 دولار (أي 262.125 ريال)، مقارنة بالبيك أب ذات المحرك الواحد بعجلات الدفع الخلفية، والتي يبدأ سعرها من 39,900 دولار (149.625 ريال).



يذكر أن تكلفة طلب البيك أب الكهربائية الجديدة يبلغ 100 دولار فقط، ومن المفترض أن يبدأ الإنتاج للنسخة الأقل تكلفة في عام 2021، بينما يبدأ إنتاج السيارة ذات المحرك الثلاثي في 2022.



وقد نالت “سايبر تراك” العديد من التهكمات والانتقادات فور الكشف عنها بسبب تصميمها الخارجي الغريب، حيث علق البعض عليها قائلاً أنها تشبه زوايا عتبة باب، وآخرون قارنوها بمثلث على عجلات، وأيضاً بشخصية أفلام الكرتون “سبونج بوب سكوير بانتس”.