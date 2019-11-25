معلومات يجب معرفتها عن عبور الطريق بواسطة المشاة

الخليج ٣٦٥ نت – عدم التزام المشاة بمعايير السلامة العالمية أثناء عبور الطريق من السلوكيات الخاطئة التي يفعلها الأشخاص، والتي قد ينتج عنها الكثير من الحوادث، حيث أنه وفقاً للإحصائيات فإن أكثر من 80% من حوادث اصطدام السيارات بالمشاة تؤدي إلى الوفاة، أو الإصابات الخطيرة.



لذا نقدم لكم اليوم نصائح هامة تساعد في ضمان سلامتك أثناء عبور الطرقات، وهي كما يلي:

1- يجب الإلتزام عند عبور الطريق بالسير عبر الممرات المخصصة للمشاة، حيث أنها تعد الأكثر أمانا والأفضل بالنسبة لك.

2- عليك الانتظار وعدم عبور الطريق إلا عندما يضاء الضوء الأخضر المخصص للمشاة لعبور الطريق.

3- قبل العبور عليك التأكد من عدم قدوم أي سيارة نحوك، وذلك بالالتفاف يسارا أولا لأن حركة السير من هذه الجهة هي الأقرب، ومن ثم انظر إلى اليمين.

4- عند اقتراب غلق إشارة المشاة لا تحاول التسابق مع الضوء أو العبور جريا، لخطورة تحرك بعض السيارات فور غلق الإشارة.

5- لا تحاول العبور ركضاً، لأنك لن تستطيع بأي حال أن تسابق سيارة كي تتخطاها، فقم بعبور الطريق بتأن وانتبه إلى حركة السير.

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6- تعد حاسة السمع من أهم الأشياء التي تشعرك باقتراب السيارات نحوك، لذا لا تضع سماعة الأذن وقم بتأجيل رغبة الاستماع لأي شئ.

7- لا تعبر الطريق خلف أحد السيارات المتوقفة أمام الممر المعد للمشاة، لاحتمال تصحيح السائق لمكان توقفه.

8- لا تنظر فى الهاتف المحمول أثناء عبور الطريق بأى حال من الأحوال.

9- ارتداء الملابس الملونة الزاهية أو العاكسة أثناء الليل حتى يراك سائقى السيارات

10- يجب عدم السماح للأطفال دون العاشرة من العمر عبور الطريق بمفردهم، لأن الأطفال لا يملكون المهارات الكافية لتقدير مخاطر حركة المرور.