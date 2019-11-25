الخبراء الألمان يوضحون متى يجب فحص ضغط إطارات السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعد فحص ضغط الهواء في الإطارات من أهم الأمور التي يجب متابعته في السيارة، حيث أن اختلاف ضغط الهواء عن القيمة الموصى بها من الشركة المصنعة قد يسبب العديد من المشاكل للسيارة.



لذا نصحت الهيئة الألمانية للفحص الفني بضرورة فحص ضغط هواء الإطارات بصورة دورية، على أن تكون في الحالة الباردة، أي قبل التحرك بالسيارة في الصباح أو بعد التوقف لفترة طويلة، حيث أن القيم الصحيحة لضغط الإطار والتي تنص عليها الشركة المنتجة تكون في الحالة الباردة.

وأشارت الهيئة الألمانية إلى أن التحرك بالسيارة لمسافة تقل عن 10 كلم، قد يتسبب في رفع درجة حرارة الإطار، وبالتالي رفع القيمة، لهذا ينصح الخبراء بزيادة الضغط من 0.1 إلى 0.3 بار تقريبا عن القيمة الموصى بها.

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وأوضح الألمان أن الزيادة القليلة في ضغط الهواء في الإطار والذي يقدر من 2.0 إلى 3.0 بار لا يجلب أي ضرر، حيث أن القيم الصحيحة التي تنص عليها الشركة المنتجة تمثل عادة قيم ضغط هواء مريحة.



إلا أنه في نفس الوقت فإن الخبراء حذروا من أي تناقص في ضغط هواء الإطار لتأثيره الشديد على السيارة وسلامة الركاب، حيث يؤدي انخفاض الضغط بمقدار 2.0 بار في زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 5% تقريبا، فيما يسبب نقص الضغط بمقدار 5.0 بار في زيادة استهلاك الوقود بمقدار لتر/100 كلم، وكذلك يهدد سلامة الركاب على السرعات العالية.



كما يؤدي الارتفاع الشديد في ضغط الهواء في الإطارات إلى سوء خصائص القيادة، ويساعد أيضاً على تآكل الإطارات بشكل غير منتظم.