"مرسيدس" تكشف عن موعد طرح Maybach GLS المخصصة للطرق الوعرة

كتب: باسل الحلواني
تعتزم عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز، طرح أيقونتها Maybach GLS الفارهة، التي تنتمي لفئة موديلات الطرق الوعرة، في الأسواق خلال النصف الثاني من عام 2020.
وقالت الشركة الألمانية أن Maybach GLS الجديدة تظهر بطول 5.21 متر، وتزهو بطلاء ثنائي اللون مع شبكة المبرد تزدان بحلياتالكروم.
وتشتمل المقصورة الداخلية على مقعدين فقط قابلين للعديد من أوضاع الضبط، فضلا عن إمكانية ضبطهما على وضع الاستلقاء على غرار مقاعد الطائرة، بالإضافة إلى مقاعد قابلة للطي وموضع لحفظ المشروبات بالكونسول الأوسط.
وعلى صعيد الدفع تعتمد السيارة الفارهةعلى سواعد محرك بنزين V8 سعة 4.0 لتر يعمل بنظام هجين معتدل ليولد قوة 410 كيلووات/558 حصان، مع التعزيز بمحرك كهربائي بقوة 16 كيلووات/22 حصان.
وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة، التي تزن 2.8 طن، من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.9 ثانية، في حين تبلغ السرعة القصوى 250 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 11.7 لتر من البنزين/100 كلم.
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