"المنصور للسيارات" يكشف عن مفاجأة لعملاء أوبل "جراند لاند"

كتب: باسل الحلواني

كشف شركة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة أوبل الألمانية في مصر، عن مفاجأة لعملاء سيارة أوبل الرياضية متعدد الأغراض "جراند لاند"، حيث أعلنت "المنصور" عن تقديم ضمان 6 أشهر على قطع الغيار،

مع إمكانية تقسيط فاتورة الصيانة على 6 أشهر بدون فوائد.

وتسعى "المنصور للسيارات"، لتقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار الخاصة بـ"أوبل جراند لاند"، بأسعار تنافسية، لتحطم مايروج له

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البعض حول ارتفاع تكلفة صيانة السيارات الألمانية.

ويقدم وكيل أوبل السيارة جراند لاند في السوق المحلية بأسعار تنافسية، وبثلاث فئات مختلفة من التجهيزات والكماليات، تعمل جميعًا بمحرك توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 163 حصان.