"المنصور للسيارات" يكشف عن مفاجأة لعملاء أوبل "جراند لاند"

كتب: باسل الحلواني
كشف شركة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة أوبل الألمانية في مصر، عن مفاجأة لعملاء سيارة أوبل الرياضية متعدد الأغراض "جراند لاند"، حيث أعلنت "المنصور" عن تقديم ضمان 6 أشهر على قطع الغيار،مع إمكانية تقسيط فاتورة الصيانة على 6 أشهر بدون فوائد.
وتسعى "المنصور للسيارات"، لتقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار الخاصة بـ"أوبل جراند لاند"، بأسعار تنافسية، لتحطم مايروج له
ويقدم وكيل أوبل السيارة جراند لاند في السوق المحلية بأسعار تنافسية، وبثلاث فئات مختلفة من التجهيزات والكماليات، تعمل جميعًا بمحرك توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 163 حصان.
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