ريما الجفالي.. أول امرأة سعودية تنافس ببطولة دولية في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – شاركت “ريما الجفالي” كسائق ضيف في بطولة جاكوار آي-بيس إي تروفي التي انطلقت على حلبة الدرعية ضمن جولة التصفيات الرسمية، وبذلك تكون قد أصبحت أول متسابقة سيارات سعودية تنافس على أراضي المملكة العربية السعودية.

وتمكنت الجفالي من أن تُكمل أسرع لفة لها في المسار ذي التحديات المتعددة “موقع اليونسكو للتراث العالمي” والذي تم بناؤه في قلب الدرعية، لتحرز توقيت 1:39 دقيقة أي ما يزيد قليلاً عن 5 ثوانٍ خلف الأسرع في التجارب التأهيلية.

وعبّرت المتسابقة السعودية عن سعادتها قبل السباق، قائلة: “أنا متحمسة للغاية، فلم أعتقد مطلقاً أن هذا اليوم سيأتي، أو على الأقل لم أكن أعرف متى سيأتي، لكنه جاء قي وقت أبكر مما كنت أتوقع، بدأت حياتي كمتسابقة منذ عام تقريباً، واليوم أنا هنا على وشك المشاركة في السباق على أرض بلادي، وهو شعور رائع ولا يصدق”.

يُذكر أن سلسلة جاكوار آي-بيس إي تروفي تُعتبر الأولى من سباقات السيارات الكهربائية المعدة للإنتاج، والتي بدأت منذ عام 2018 في شوارع مدينة الدرعية العريقة، وهو السباق الرسمي الداعم والافتتاحي لسباق “فورمولا إي – الدرعية 2019”.