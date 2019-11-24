بالصور” سيارة مازيراتي تشليح تباع بسعر لا يصدق في الرياض

الخليج ٣٦٥ نت – نشر المستشار “تركي آل الشيخ” رئيس هيئة الترفيه عبر حسابه الرسمي، صورة لسيارة مازيراتي متهالكة موديل 1961 في معرض السيارات مكتوب على بابها “تالف”.

وقد علّق “تركي آل الشيخ”، قائلاً: “من سيارة تشليح تالف في السعودية بعشرين ألف ريال إلى مزادات عالمية في أمريكا وتعود مجدداً إلى الرياض.. مازيراتي وصلت قيمتها إلى 3 مليون ريال، هنا أحكيلكم عن اغتنام الفرص”.

وتأتي قصة هذه السيارة النادرة الوجود بأن مواطناً من عشاق السيارات يُدعى “ربيعان الربيعان” قد اشتراها، ومكثت أمام منزله لعشرات السنين، وبعد وفاته قرر أبناؤه المحافظة عليها، ولاحقاً قرروا عرضها للبيع، لتظهر على مزاد “سوذبي” أحد أشهر المزادات العالمية.

يُذكر أن هذه السيارة المتهالكة معروضة الآن ضمن مختلف السيارات في معرض الرياض، وبنفس شكلها القديم دون صيانة بعد مضى 60 عاماً على صنعها، وهي النسخة التاسعة من إجمالي 34 سيارة فقط صُنعت من هذا الموديل.