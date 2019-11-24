كيا تيلورايد تحصل على جائزة موتور تريند لأفضل سيارة SUV لعام 2020

تم تصنيف سيارة كيا تيلورايد من قبل مجلة “موتور تريند” على أنها سيارة العام 2020 من فئة سيارات الدفع الرباعي متعددة الأغراض “إس يو في”

ساهم التصميم المتطور الذي حققته سيارة كيا تيلورايد، وما تحتويه من مستويات لا تضاهى من المعدات والأجهزة القياسية، والقيادة والتعامل السلس مع السيارة إلى تحقيق هذا الفوز الأول لماركة كيا مع هذه المجلة

حيث تصنف الجائزة السيارة من حيث تفوقها وترتيبها كأفضل سيارات من حيث السلامة والكفاءة والقيمة والتصميم والتميز الهندسي وأداء الوظائف المطلوبة

الخليج ٣٦٥ نت – تم تصنيف سيارة كيا تيلورايد من قبل مجلة “موتور تريند” على أنها سيارة العام 2020 من فئة سيارات الدفع الرباعي متعددة الأغراض “إس يو في”، وهي أكبر سيارة على الإطلاق من شركة كيا موتورز الأمريكية (KMA) وبفضل تصميمها الداخلي المريح والعملي، برزت سيارة كيا تيلورايد كمنتج متكامل يلبي احتياجات الأسرة الحديثة، إلى جانب قيمتها الرائعة الأمر الذي توجها كفائزة في فئة سيارات الدفع الرباعي متعددة الأغراض (إس يو في).

وقال مايكل كول، رئيس شركة كيا موتورز أمريكا: ” لقد حققت سيارة تيلورايد نجاحًا لا يمكن إنكاره منذ إطلاقها في وقت سابق من هذا العام، حيث قام عدد كبير من المستهلكين بإعادة اكتشاف سيارات كيا في فئة سيارات الدفع الرباعي ذات التنافسية العالية، وتم بيع أكثر من 45000 وحدة حتى الآن”. وأضاف قائلاً “إن الحصول على جائزة سيارة العام في فئة سيارات الدفع الرباعي من مجلة ” موتور تريند “يعد شرفًا ولحظة تاريخية لعلامتنا التجارية، الأمر الذي سوف يعمل على تعزيز تحول كيا إلى شركة تصنيع سيارات ذات مستوى عالمي.”

إن سيارة كيا تيلورايد 2020، التي تم تصميمها في كاليفورنيا وتجميعها في جورجيا، وبشكلها الجريء الخليج ٣٦٥ والتصميم الخارجي المتطور تعكس روح المغامرة ومدى قدرة السيارة، ويتم تعزيز ودعم ذلك من خلال هندستها، مما يوفر تجربة قيادة ممتعة ومحفزة للثقة. تتميز هذه السيارة المتعددة الأغراض ذات الدفع الرباعي والمتوسطة الحجم برفاهية داخلية مدهشة وكابينة راقية، تدعمها مجموعة من التقنيات وأنظمة السلامة المتطورة التي تتمثل في نظام التحذير من التصادم الخلفي بسبب النقطة العمياء ونظام متابعة المسار الذي تتحرك فيه السيارة ونظام تنبيه الركاب في الجزء الخلفي من السيارة ونظام الخروج الآمن من السيارة ونظام الحماية من التصادم الأمامي والأنظمة المساعدة على القيادة في الطرق السريعة، ووضعية تحدث السائق وتعدد منافذ التواصل عبر البلوتوث والكثير من الأجهزة والتقنيات الأخرى.

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وبهذا الصدد قال السيد/إدوارد لوه، رئيسي تحرير مجلة موتورتريند: “لقد كانت منافسة مجلة موتورتريند لأختيار أفضل سيارة دفع رباعي ” إس يو في” لهذا العام، كانت من أقوى المنافسات لدينا على الإطلاق، الأمر الذي جعل فوز سيارة كيا تيلورايد أكثر أهمية. كما إن سيارة كيا تيلورايد أعادت تعريف معايير الجوائز لدينا – إنها رائعة وواسعة ومليئة بالتقنيات، وتتيح إمكانية قيادة رائعة وتستحق مقابلها المالي بشكل مذهل. تهانينا لكيا وفريق تصميم وإنتاج سيارة كيا تيلورايد “.

تعد جائزة مجلة موتورتريند لسيارات الدفع الرباعي “إس يو في” واحدة من أكثر الجوائز المرغوبة من قبل شركات صناعة السيارات العالمية، لما تتمتع به المجلة من شهرة إستمرت لأكثر من 20 عامًا. يتألف حكام الجائزة من موظفي مجلة موتورتريند بالإضافة إلى حكمين ضيفين آخرين هما: السيد/يوهان دي نيسشين، الرئيس السابق لشركة أودي أمريكا للسيارات، وشركة إنفينتي موتور، وقسم سيارات كاديلاك، والسيد/توم غيل، الرئيس السابق لقسم تصميم سيارات كرايسلر. يتم تقييم السيارات وفقًا لستة معايير رئيسية هي: السلامة والكفاءة والقيمة والتطور في التصميم والتميز الهندسي والأداء الوظيفي المطلوب لتحديد السيارات المتنافسة على المركز الأول ومن ثم إختيار السيارة الفائزة.