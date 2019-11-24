تعرف على السعر الذي بيعت به سيارة المستقبل 2030

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الخليج ٣٦٥ نت – بلغت القيمة الإجمالية لسيارة المستقبل 2030 التي تم تصنيعها خصيصاً لموسم الرياض والتي كشف عنها “المستشار تركي آل الشيخ” ضمن معرض الرياض للسيارات، مبلغ قدره 3,204,500 ريال سعودي وذلك ضمن مزاد علني.
وتتميز سيارة 2030 بأنها كهربائية، كما أنها رياضية أيضاً ومتناسبة مع جميع الطرقات على غير عادة السيارات الرياضية، وتأتي السيارة بسقف مصنوع من خليط الألمونيوم والفايبر والكربون للمجسم كاملاً.
يُذكر أن المستشار “تركي آل الشيخ” كان قد نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يُظهر السيارة وهي مغلّفة بالكامل، مبيّناً أن اسمها “2030” في إشارة إلى رؤية المملكة 2030.
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