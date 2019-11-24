قصة ديلاهاي 1936 المعروضة في الرياض بقيمة 56 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – عند دخولك الصالون الخاص بشركة worldwide في معرض الرياض للسيارات، سيلفت إنتباهك إحدى السيارات الكلاسيكية النادرة “ديلاهاي 135 كومبتيشن 1936″، والتي يقف بجانبها طوال الوقت صاحبها “كين سميث” ذو الـ77 عاماً، والذي يتحدث عنها بشغف غريب.

يقول سميث أن السيارة صُنعت من قِبَل المصنّعان الفرنسيان “فيجوني وفالاشي”، فالأول كان يقوم بتصميم السيارات ويتولي الآخر مهمة المبيعات والتسويق، وتعد أول سيارة تنافسية انسيابية مكشوفة تمثل بداية عصر تصميم السيارات الانسيابية في العالم، كما أنها خاضت سباق “مونت كارلو” عام 1949 بقيادة السائق “Gilles Morris”.

وأضاف أن السيارة صُممت في الأصل خصيصاً لأحد رجال الأعمال الفرنسيين والمعروف باسم “wolf”، واهتم المصنّعان بأدق تفاصيل السيارة، حيث صممت خطوطها الانسيابية باليد وكذلك فتحات مبرد المكينة، كما أن الهدف من تصميمها بهذا الشكل على حد قوله كان لكي تبدو ثابتة عند وصولها إلى سرعة 115 ميلاً في الساعة.

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يُذكر أن السيارة أحرزت أكثر من مرة لقب “الأفضل في العرض”، ودائماً يمنحها محكّمو نادي السيارات الكلاسيكية الأمريكية 100 نقطة كاملة بسبب تكاملها في عالم السيارات الكلاسيكية، أما عن سعرها فيقول سميث: “إن هذه السيارة تستحق من 15 إلى 30 مليون دولار، كما أنه من غير الممكن تحديد سعرها لأنها تعتبر سيارة أحلام مقتني السيارات الكلاسيكية”.