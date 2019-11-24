تعرف على أكثر 3 ألوان شعبية للسيارات في العالم

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر لون السيارة من أبرز الأشياء التي تجذب المستهلكين لشراء السيارات، لذا تعتني الشركات العالمية المصنعة للسيارات باستطلاع الرأي حول أكثر الألوان المطلوبة للسيارات مع تحديد اللون السائد الشعبي المطلوب في كل منطقة في العالم.



ومؤخرا قامت شركة Axalta الأمريكية الرائدة في مجال صناعة وتطوير الطلاء، بإجراء دراسة حول أكثر الألوان شعبية بين السيارات، وأشارت نتائج الدراسة إلى تسيد ثلاث ألوان للسيارات في العالم، وهم كل من اللون الرمادي والأسود والأبيض.



وأجرت الشركة الأمريكية دراستها وفقاً لمتطلبات عملائها من جميع أنحاء العالم، وتصدر اللون الأبيض هذه الألوان وجاءت نسبة اختيار المستهلكين له 38%، أمل اللون الأسود فقد حصل على المركز الثاني بنسبة 19%، وجاء اللون الرمادي في المركز الثالث بنسبة 13%.