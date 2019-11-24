تعرف على أول سيارة بيك أب في العالم والشركة المصنعة لها

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت تتسائل عن أول سيارة بيك أب في العالم وتاريخ تطورها من شاحنة صغيرة مكشوفة الخلفية تحمل البضائع والأحمال الثقيلة إلى سيارات ضخمة وقوية تمتلك العديد من التقنيات والأنظمة الحديثة، فإن القصة تعود إلى ما قبل 123 عاماً.

بدأت فكرة صناعة أول بيك اب من أواخر القرن الثامن عشر، عندما كان المزارعون يحملون العديد من الأغراض على سطح طويل مسطح عبر عرباتهم التي تسحبها الخيول.

في هذا الوقت عام 1896 قام المبتكر غوتليب دايملر، مؤسس مجموعة دايملر مالكة مرسيدس بصنع عربة واجن بدائية بقدرة 4 حصان قادرة على حمل حمولة تصل إلى 1500 كجم تقريباً.

Advertisements



مع مرور السنوات وفي عام 1918 قامت شيفروليه بصناعة سيارة بيك اب، وكانت عبارة عن سيارة تقليدية دون نصف خلفي، لكنها كانت مجهزة لتركيب صندوق خلفي عليها لتحميل الأغراض بها.



في عام 1925 كان الظهور الأول الحقيقي لسيارات البيك اب حينما صنعت فورد شاحنة طراز T الذي كانت تأتي مع صندوق خلفي اختياري، ونجحت حينها بشدة مما دفع العديد من الشركات العالمية مثل شيفروليه وكرايسلر للبدء في صناعة السيارات كذلك،



خلال السنوات القليلة بها زادت حدت المنافسة بين الشركات الأمريكية في تقديم ابتكارات عديدة في سيارات البيك اب الخاصة بها مع محركات V6 قوية، لترد فورد عليها بمحركات V8 بجانب تطوير الهياكل، إلى أن قدمت فورد في 1928 بيك اب موديل A التي كانت بنفس شعبية موديل T.



وخلال الحرب العالمية الثانية كان موعدنا مع الظهور الأول لسيارات بيك اب فورد F-series، بعدها بعدة سنوات دخلت تويوتا المنافسة مع الشركات الأمريكية وقدمت أول سيارة بيك اب في عام 1935.