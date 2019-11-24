الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أودي تكشف عن سيارة كروس رياضية جبارة!

كشفت شركة أودي مؤخرا عن سيارة رياضية مميزة صنفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر في العالم.

ومن أكثر ما يميز Audi RS Q8 2020هو التصميم الفريد للواجهة الأمامية التي تزينت بشبك أمامي كبير محاط بإطار أسود مصنوع من ألياف الكربون.

كما حصلت هذه المركبة على مصابيح LED غريبة الشكل تحوي على خطوط إضاءة مميزة بداخلها، وجاءت بعجلات رياضية كبيرة بأقراص مقاس 22 إنش مصنوعة من الكروم.

أما قمرة هذه السيارة فأتت آية في التطور، وحصلت على مقاعد رياضية، وواجهة قيادة مزودة بـ 3 شاشات، واحدة قبالة السائق، واثنتان في المنتصف تعملان باللمس.

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وتعمل هذه السيارة بمحرك توربيني بـ 8 أسطوانات بسعة 4 ليترات، قادر على توليد عزم يعادل 592 حصانا، يزيد تسارع المركبة من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.6 ثانية فقط، ويصل بها لسرعة أقصاها 305 كلم/ساعة.

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة في الأسواق قبل نهاية العام الجاري، بسعر يصل إلى 140 ألف دولار.