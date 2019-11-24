"نيسان" اليابانية تعتزم طرح 5 موديلات جديدة

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات اليابانية نيسان، طرح 5 موديلات جديدة بعد الربع الأول من عام 2020.

ومن المنتظر أن يقتصر طرح هذه الموديلات في السوق اليابانية فقط،

وهي المرة الأولى منذ 6 سنوات التي تقوم فيه "نيسان"، بطرح هذا العدد الكبير من الطرازات الجديدة.

ووفقاً لتقارير عالمية، فإن الشركة اليابانية بصدد طرح سيارات تستخدم أنظمتها الخاصة بالسيارات الهجينة في الصين وأوروبا في العام المالي 2021 وبعد ذلك في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن شركة نيسان تطرح في السوق المصرية موديلات صني، وسنترا، وقاشقاي، وبترول، وجوك.

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