قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية للسيارات يوم السبت إن الشركة تلقت حتى الآن حوالي 150 ألف طلب لشراء الشاحنة الصغيرة الكهربائية الجديدة "سايبرترك" التي كشفت عنها تسلا في وقت متأخر يوم الخميس.
وقال ماسك في تغريدة على تويتر "بلغ عدد الطلبيات على سايبرترك 146 ألف طلب حتى الآن" مضيفا أنها تمت بدون أي إعلانات.
وشهد الكشف عن السيارة البيك أب انتكاسة عندما تحطم زجاج نوافذها "المصفح" في حفل التدشين الذي طال انتظاره.
وانتقد ماسك خلال حفل التدشين الذي اقيم في لوس انجليس تصميم وامكانات الشاحنات السائدة لكنه اهتز عندما تحطمت نوافذ الشاحنة الجديدة اثناء اختبارها.
ويبدأ سعر الشاحنة من 39900 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر إيلون ماسك: طلبات شراء الشاحنة الكهربائية سايبرترك تقترب من 150 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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