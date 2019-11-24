بيع 24 سيارة بقيمة 83 مليون ريال بأول أيام مزاد معرض الرياض للسيارات!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن “تركي آل الشيخ” رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن إجمالي المبيعات التي حققها مزاد معرض الرياض للسيارات، قد تجاوزت 83 مليون ريال خلال اليوم الأول من تنظيم المزاد الذي شهد بيع 24 سيارة.

وأشار إلى أن قيمة أعلى سيارة تم بيعها قد بلغت 20 مليون ريال، فيما كانت قيمة أقل سيارة مبيعة 112 ألف ريال، وكان المزاد قد افتُتح بعرض سيارة “بوجاتي شيرون 2019” التي بِيعت بمبلغ قدره 12.7 مليون ريال أي ما يعادل “3.4 مليون دولار”.

يُذكر أن مزاد الرياض قد شهد عرض أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة ومعدلة حول العالم، تتجاوز قيمتها الإجمالية 12 مليار ريال.