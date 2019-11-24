أودي الألمانية تكشف عن موعد طرح سيارتها الرياضية الجديدة

كتب: باسل الحلواني
كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية أودي، عن سيارتها الرياضية RS Q8 موديل 2020، والتي تعتمد على سواعد محرك توربيني مكون من 8 اسطوانات سعة 4 لترات بقوة 592 حصان بسعرة قصوى 305 كم في الساعة، ويمكنها الانطلاق من الثبات حتى 100 كمفي 3.6 ثانية.
ومن المنتظر أن يتم طرح سيارة أودي الجديدة بعدد من أسواق الدول الأوروبية والولايات المتحدة قبل نهاية 2019 بأسعار تبدأ من 140 ألف دولار.
وتتميز السيارة الجديدة بتصميمها العصري الفريد وخاصة الواجهة الأماميةالتي تزين الشبك الأمامي الكبير بإطار أسود من ألياف الكربون، إضافة إلى مصابيح LED غريبة الشكل تحوي على خطوط إضاءة مميزة بداخلها، وجاءت بعجلات رياضية كبيرة بأقراص قياس 22 بوصة من الكروم.
أما المقصورة الداخلية فتم تعزيزها بمقاعد بتصميم رياضي متطورة ولوحة قيادة معززة بثلاث شاشات للتحكم، واحدة منها مقابلة للسائق واثنتان في منتصف اللوحة وكلاهما يعمل باللمس.
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