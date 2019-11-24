كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواصفات سيارة المستقبل Cybertruck.. وكيف أحرجت إيلون ماسك؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت شركة تسلا الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، النسخة التجريبية من أحدث إنتاجها من السيارات وهي شاحنة مدنية مُدرّعة تحمل اسم Cybertruck، كما تأتي السيارة بعدة أشكال أخرى خلاف الشاحنة.

وحش أفلام الخيال العلمي

وتبدو الشاحنة المُدرّعة الجديدة وكأنها وحش قادم من أفلام الخيال العلمي، بهيكلها الفولاذي المصنوع من فولاذ 30 X cold stainless-steel، وزجاج من نوعية armor glassالمضاد للصدمات والكسر، وتوفّر السيارة Cybertruck أقصى درجات الآمان والرفاهية لركابها، خصوصًا الشخصيات الهامة والذين يتعرضون للخطر خلال تأدية عملهم.

أسعارها تتراوح بين 49.900 و 69.900 دولار

وطرح رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، عبر موقع الشركة عدة نماذج للسيارة الجديدة بأسعار بدأت من 39.900 دولار للسيارة ذات المحرك الواحد، و49.900 دولار للسيارة ثنائية المُحرك، وبلغ سعر السيارة ذات الثلاث محركات69.900 دولار.

ويمكن لسيارة تسلا الجديدة التسارع من صفر إلى 100 كم في غضون 2.9 ثانية، مايتيح لها سرعة المناوة والهرب من المطاردات، كما يمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى 805 كم في الشحنة الواحدة، قبل أن تحتاج لإعادة التزود بالطاقة مجددًا.

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سيارة من المستقبل

وتُقدّم السيارة الجديدة تجربة قيادة مثالية بصالون مُريح يتسع لـ5 أفراد، مع مقود يُشبه إلى حدٍ كبير عصا التحكم في الطائرات، وكمبيوتر مُدمج بشاشة ذات قياس 17 بوصة، وتصميم السيارة مستوحى من تصميم سيارات المستقبل في أفلام الخيال العلمي.

ويُمكن للسيارت أن تُغير من ارتفاعها عن الأرض حسب طبيعة الطريق التي تسير فوقه، وترتفع السيارة بمعدّل 40.64 سم عن مستوى الأرض؛ لتتناسب مع طبيعة الطُرق الوعرة، كما يُمكن لها أن تنخفض ذات المسافة، ويمكن خفض الجزء الخلفي منها فقط، حسب طبيعة الطريق.

ومن المُقرر أن تغزو سيارات Cybertruck الأسواق خلال النصف الثاني من العام 2021، وفتحت الشركة الباب أمام الراغبين في حجز نسخهم من السيارات عبر موقعها الإلكتروني.

Cybertruck تُحرج إيلون ماسك

تعرض إيلون ماسك لموقف مُحرج خلال تجربة أحد نماذج سيارة Cybertruck خلال مؤتمر صحفي؛ للحديث حول إمكانيات السيارة المدرعة الجديدة، حينما ألقى رئيس قسم التصميمات في تسلا فرانز فون هولزهاوزن بكرة من الصلبة صوب إحدى نوافذ السيارة؛ ليتحطم الزجاج على الفور.

وغرد إيلون ماسك ناشرًا فيديو للحظة اختبار مدى صلابة زجاج النوافد لأحد نماذج السيارة Cybertruck، ووثق الفيديو تعرض الزجاج للكسر، مادفع إيلوم ماسك للتعليق شارحًا ماحدث لسيارته الفولاذية فقال: "لقد ألقى فرانز بالكرة المعدنية بقوة صوب النافذة، أعتقد أن السيارة بحاجة لبعض التعديلات"، في إشارة إلى أن الزجاج الذي تحطّم يخص أحد نماذج السيارة Cybertruck والتي ماتزال قيد الاختبار والتعديل، في محاولة للحفاظ على الصورة الذهنية للسيارة، والتي تعتمد على القوة والمتانة كميزة بيعية رئيسية في تسويقها.