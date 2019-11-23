تويوتا بريوس تتحول إلى سيارة فيراري مقلدة

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي صور لـ فيراري بورتوفينو مقلدة تتسع لما يصل إلى خمسة أشخاص بالغين، وهي في الحقيقة عبارة عن تويوتا بريوس تم تعديلها لتُشبه السيارة الإيطالية، ومن الممكن أن يكون تشابه المصابيح الأمامية بين السيارة الهجينة اليابانية والخارقة الإيطالية هو ما دفع منفذ هذا التعديل لإتمامه، كما حصلت على قطع غيار لتعزز من التشابه بينهم.

ظهرت الصور لأول مرة على انستقرام، ويبدو أن هذه السيارة حقيقية وليست مجرد تعديل على الفوتوشوب، ولكن هذا ليس أمراً هاماً، فحتى لو لم تكن حقيقية، فبمجرد طرح الفكرة للعلن، سنجدها قريباً تُنفذ بواسطة ورش التعديل المختلفة.

وبالعودة إلى السيارة المقلدة، فإن أكثر ما يميزها هو الواجهة الأمامية، حيث حصلت على شعار فيراري على أنفها، وعلى الجنوط وحتى المصدات الأمامية، كما تأتي بخطوط طولية تمتد من الخط الذي يقسم المصد الأمامي على غطاء المحرك إلى الواجهة الخلفية.

وفي النهاية، يجدر بالذكر أن هناك شائعات كثيرة تقول أن فيراري تستعد للكشف عن طراز هجين جديد قريباً.