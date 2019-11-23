هكذا سخر رواد تويتر من تيسلا سايبرتراك

الخليج ٣٦٥ نت – قدم إيلون ماسك يوم الخميس الماضي سيارة تيسلا سايبرتراك، وهي بيك اب كهربائية صغيرة، وبفضل أداءها المنتظر وسعرها المميز، يمكن أن تكون البيك اب القادمة بمثابة نجاح هائل لتيسلا حيث ستنافس في أكبر فئات السوق الأمريكي، في حين سيبدأ سعر تيسلا من أقل من 40,000 دولار (150,000 ريال)، والجدير بالذكر أنه يمكنك الآن حجز واحدة مقابل 100 دولار فقط.

وعلى الجانب الآخر، تعرض ماسك وتيسلا والبيك اب الكهربائية القادمة للسخرية بقوة من رواد مواقع التواصل الاجتماع وخاصة تويتر، وإليكم أبرز ما قيل عنها:

– يبدو أن إيلون ماسك أحب حقاً فيلم Total Recall.

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-نظرة حية على إيلون ماسك.

-أخيراً يا ولدي ايلون ماسك، صنعت السيارة التي رسمتها عندما كنت في الخامسة من عمري.

-أراد إيلون أن يتباهي بزجاج سايبرتراك المدرع، ولكن الأمور لم تسر كما خطط لها.

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