جنرال موتورز تعلن عن موعد وصول سياراتها البيك أب الكهربائية إلى الوكلاء

الخليج ٣٦٥ نت – خطفت فورد وتيسلا الأنظار في الفترة الأخيرة بالكشف عن سيارتيهما الكهربائيتين موستنج ماخ E وسايبرتراك على الترتيب، ويبدو أن جنرال موتورز شعرت بالغيرة، حيث كشف تقرير من رويترز أن رئيسة جنرال موتورز التنفيذية، ماري بارا، قالت أن سيارات البيك اب الكهربائية القادمة من الشركة ستصل إلى الوكلاء في خريف عام 2021.

حيث قالت بارا أن جنرال موتورز تتفهم متطلبات مشتري سيارات البيك اب مؤكداً أنها ستقدم أداءً مبهراً، وهي معلومات قليلة لكنها ثمينة عن مستقبل الشركة الكهربائي، وبصرف النظر عن شاحنة تيسلا الجديدة، فإن سوق سيارات البيك اب الكهربائية سيشهد تنافس قوي في الفترة القادمة، حيث ستصل فورد F-150 الكهربائية في خريف عام 2021، في حين أن سايبرتراك سيبدأ تسليمها إلى العملاء في الوقت نفسه إلا إذا لم يتم تأجيلها كون تصميمها غالباً ما ستنتج عنه تعقيدات قانونية.

يذكر أن إعلان جنرال موتورز جاء في أعقاب إضراب التحالف العمالي الذي استمر 40 يوماً علماً بأن شركة صناعة السيارات ستقوم بإعادة استخدام مصنعها في ديترويت لإنتاج السيارات الكهربائية.

وفي النهاية، فيما يتعلق بتفاصيل بيك اب جنرال موتورز الكهربائية، فلا يوجد أي منها متاح حالياً، لكن من المفترض أو تكون بالحجم الكامل، لكن هل تتوقعون أن تنجح في منافسة بيك اب تيسلا الجديدة؟