مقارنة بين تيسلا سايبرتراك وفورد F-150 وشفروليه سيلفرادو وجمس سييرا

الخليج ٣٦٥ نت – مع الكشف عن تيسلا بيك اب الجديدة؛ كل الجدل موجه نحو تصميمها وليس محركها الكهربائي، حيث تبدو البيك اب مختلفة تماماً عن أي شيء نراه في الأسواق حالياً، كما لا تبدو حتى مشابهة لموديلات تيسلا الأخرى، وكأنها سيارة اختبارية وليس موديل إنتاجي حقيقي.

تصميم مستقبلي؟

تصميم تيسلا سايبرتراك هو مستقبلي لدرجة يصعب تصديقها أحياناً، وكأنها قادمة من أفلام الخيال العلمي الكلاسيكية في الثمانينات، ومن ناحية، البيك اب تجعل أي منافسة لها تبدو قديمة فوراً بالمقارنة، ولكن من ناحية أخرى، عند مقارنتها بجمس سييرا كمثال التي تبدو وعرة وصارمة، قد يصعب على الكثيرين أخذ سايبرتراك بجدية، وكأنها مشروع صغير لمصمم مستقل وليس منتج حقيقي من واحدة من أهم شركات السيارات بالعالم اليوم.

منذ تدشين البيك اب وقد واجهت انتقادات وحملات من السخرية من البعض، والسؤال هنا هل سيتراجع ايلون ماسك عن التصميم؟ ربما يخفف من جموحه قليلاً؟.. خاصة وأن جمهور البيك اب يميل لكونه تقليدياً بعض الشيء مقارنة بجمهور أي فئة أخرى تقريباً.

ما يميز البيك اب بلا منازع هو أدائها المذهل ومداها الممتاز الذي يتعدى 800 كيلومتر لكل شحنة وقدرتها على سحب 6,350 كيلوجرام وحمل 1,588 كيلوجرام وتسارعها إلى 96 كم\س في 2.9 ثانية فحسب، وهو رقم لا نراه إلا في عدد محدود من السيارات الخارقة في السوق اليوم.

منتج غير منتهي

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دعونا نؤكد مجدداً أن البيك بوضعها الحالي هي منتج غير منتهي ومن الغالب أن يمر بتغييرات ملحوظة عند بدء إنتاجه.. مثل تغيير المقود الحالي المشابه لسيارات فورمولا 1 لصعوبة التعامل معه أثناء القيادة في التضاريس الوعرة، مع إضافة فتحات هواء ضرورية في المقصورة، فضلا عن تغييرات التصميم الخارجي لتخفيف حدّة “الخيال العلمي” للبيك اب.

شيء آخر، الداخلية تسع ستة أفراد، ولكن هل تيسلا مستعدة للتخلي عن مساند الذراع بالكامل؟، وما مدى تأثير ذلك على راحة السائق والركاب.

من الصعب تخمين مدى نجاح تيسلا سايبرتراك عند طرحها خلال أعوام من الآن ، خاصة مع تجهيز شركات أخرى لنسخ كهربائية لموديلات البيك اب مثل F-150 الكهربائية القادمة في 2021، والبيك اب الكهربائية القادمة لجنرال موتورز، فضلاً عن الموديلات البترولية والديزل لسيلفرادو ورام 1500 وغيرهم.. دعونا ننتظر ونرى.