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الخليج ٣٦٥ نت – فريق السباقات استون مارتن Red Bull تمكن من تحقيق رقم قياسي جديد مؤخراً لأسرع صيانة وتغيير عجلات السيارة في فورمولا 1 بـ 1.82 ثانية فقط ولكن لم يكتف الفريق بهذا.
الآن قاموا بمحاولة إجراء صيانة على سيارة RB1 موديل 2005 في ارتفاع 10,000 متر داخل طائرة تدريب، والهدف هو تغيير عجلات السيارة أثناء سقوط الطائرة لخلق 22 ثانية من انعدام الوزن الكامل.
لتحقيق ذلك، اخد فريق الصيانة المكون من 16 عضو برامج تدريبية خاصة للتعامل مع ظروف انعدام الجاذبية، كما قاموا بتثبيت السيارة والمعدات جيداً قبل التجربة الناجحة.
فريق Red Bull ليس غريباً على هذه الأشياء، حيث قاموا بإجراء تجارب جامحة في جبال الهيمالا أو شواطئ البحر الميت، او أثناء القيادة على الثلوج والرمال، وإن كانت تجربة انعدام الجاذبية أكثرهم إثارة حتى الآن حسب تصريح الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” تجربة صيانة وتغيير عجلات سيارة فورمولا 1 في ظروف انعدام الجاذبية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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