شكرا لقرائتكم خبر عن شركة فولكس فاجن تكشف عن طراز جديد والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 كشفت شركة فولكس فاجن عن طراز جديد من فئة "واجون" خلال مشاركتها بمعرض جوانزو الدولي في الصين، الذي انطلق الجمعة، بمشاركة عدد كبير من الشركات المصنعة للسيارات من مختلف الماركات البارزة.

وقالت فولكس إن السيارة تتميز بطول سقفها وتشبه سيارة mini – van الصغيرة، وستكون مخصصة للطرح فقط بالسوق الصيني. Advertisements ويعمل الطراز الجديد من فولكس بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر وبقوة 220 حصانا، بعزم دوران 350 نيوتن متر. ولم تفصح فولكس حتى الآن عن تكلفة طراز Viloran الجديد، غير أنها أعلنت طرحه للبيع خلال الربع الأول من عام 2020 المقبل.

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