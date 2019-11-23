أستون مارتن تكشف عن DBX الجديدة المنافسة الشرسة لبورشة ولامبورجيني

كتب: باسل الحلواني

أزاحت عملاق صناعة السيارات الفارهة أستون مارتن، الستار عن سيارتها الجديدة DBX، التي جاءت بتصميم انسيابي أنيق، وجسم مرتفع عن الأرض، مزين بشبك أمامي عريض وفتحات هوائية كبيرة وعناصر من الكروم اللامع، ما جعلها واحدة من أكثر سيارات الكروس أوفر فخامة.

وتعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك تربو

V8

ثماني الأسطواناتسعة 4.0 لتر وبقوة 405 كيلووات وعزم 550 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 700 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ونظام الدفع الرباعي لدفع السيارة، التي يبلغ طولها 5.04 متر وتزن نحو 2.5 طن، مايمكنها من الانطلاق من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.5 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 294 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 14.3 لتر/100 كلم.

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ومن المنتظر أن تطرح "أستون مارتن" سيارتها الفارهة الجديدة خلال أبريل المقبل، بأسعار تبدأ من 193 ألف و500 يورو، لتشعل نار المنافسة مع بورشه Cayenne ولامبورجيني Urus ورولز رويس Cullinan وبنتلي Bentayga.