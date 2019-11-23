كتب: باسل الحلواني
يشهد معرض الرياض للسيارات، المقام ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، بالمملكة العربية السعودية حضوراً كبيراً من شركات السيارات العالمية، والمهتمين بشكل عام، وكبار نجوم العالم.
يقدم المعرض خلال أيامه الستة، باقة متنوعة ومتعددة من الفعاليات، ولعل أبرز الأحداث التي شهدها المعرض حتى الآن، وتداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل، هي واقعة شراء نجم الكرة البرازيليةالسابق رونالدينيو، سيارة واحدة من أصل ٢٠٠ سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR) والتي خطفت قلب البرازيلي رونالدينيو، وتفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، والذي يحتوي على أكثر من ١٢٠٠ سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.
فيما خطف الفنان المصري محمد رمضان ثاني سيارة في معرض موسم الرياض للسيارات، الذي انطلقت فعالياته، أول أمس الخميس، حيث استغل فرصة تواجده في المعرض لإقامة حفل غنائي، ليقوم بشراء سيارة مرسيدس G65، يتوفر منها 65 سيارة فقط في العالم، إحداها ذهبت إلى محمد رمضان.
كما شهد معرض الرياض للسيارات، قيام أحد المشترين بشراء سيارة بمبلغ 5.5 مليون دولار، من نوع باجاني زوندا رفيرا موديل 2017، لتكون أغلى سيارة تباع في المزاد.
كانت هذه تفاصيل خبر سيارة بـ5.5 مليون دولار و"أستون مارتن" رونالدينيو و"مرسيدس" رمضان.. أبرز 3 أحداث في "الرياض للسيارات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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