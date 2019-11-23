إنطلاق سباق الفورمولا إي في موسمها السادس في الدرعية

الخليج ٣٦٥ نت – صباح اليوم، تجارب السائقين الصباحية في سباق فورمولا إي الدرعية والتي ستنطلق أولى جولات موسمها السادس اليوم، وشهدت منافسة قوية بين المتسابقين.
وتصدر السائق ألكسندر سيمس ترتيب المتسابقين في سباق فورمولا إي النهائي خلال التصفيات التي أُقيمت اليوم، ليحل في مقدمة السباق الذي انطلق قبل قليل.
وبدأ، اليوم الجمعة، موسم الدرعية بمنافسات سباق فورمولا إي الدرعية 2019، الذي يقام في ميدان حلبة الدرعية على مدار يومين، ويشهد فعاليات وأنشطة عديدة للجماهير، بجانب تجارب مميزة داخل وخارج حلبة السباق.
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