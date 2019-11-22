نيسان اكس تريل 2021 الجيل القادم تظهر في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد نيسان للكشف عن جيل جديد من اكس تريل، والتي يُطلق عليها بأمريكا “نيسان روج”، وقد استخدم مصممي Kolesa اللقطات التجسسية لمساعدتهم على صنع تصميم توقعي لما قد تبدو عليه الكروس أوفر المحدثة.

منح المصممون واجهة السيارة شبك أكثر وضوحاً يأخذ شكل حرف V وعند أطرافها ستجد مصابيح أمامية رفيعة للغاية توجد على حافة غطاء المحرك، وأسفلها توجد مصابيح أكبر تبدو هي المصابيح الأمامية الفعلية للكروس أوفر، وبالرجوع إلى الخلف، ستلاحظون حصولها على مصابيح خلفية ملتفة حادة كما تأتي بتصميم خلفي مائل بفضل الباب الخلفي.

أما بالنسبة للمقصورة، فقد وفرت اللقطات التجسسية لمحة عنها، حيث حصلت على أجهزة قياس رقمية وشاشة نظام ترفيهي كبيرة بجوارها مباشرة، وتشير الصور إلى أن النظام يجمع بين عناصر التحكم في الشاشة التي تعمل باللمس والأزرار، كما تمتلك شاشة خاصة بأدوات التحكم في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، كما يوجد ذراع نقل الحركة في الكونسول الوسطي.

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وفيما يتعلق بالمحرك، فالتحديثات الخاصة به ليست واضحة بعد، فهناك شائعات تشير إلى حصولها على محرك أقوى سعة 2.5 لتر بأربعة اسطوانات المستخدم في التيما 2019 يولد قوة 188 حصان، وبعد توقف إنتاج الطراز الهجين لموديل عام 2020، فليس من الواضح ما إذا كان سيعود في الجيل الجديد أم لا.

وفي النهاية، لم تكشف نيسان عن موعد الكشف عن الجيل التالي من اكس تريل، لكن قد يتم ذلك في 2020 على أن يبدأ بيعه كطراز موديل عام 2021.