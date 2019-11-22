“ساما” توجه البنوك بتوفير خدمة “نقاط البيع” في ورش السيارات

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الخليج ٣٦٥ نت – حثّت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، على ضرورة سرعة استكمال جاهزية البنوك والمصارف؛ للاستعداد لتلقي طلبات أصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني “مدى”.
حيث تم إلزام ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة “مدى نقاط البيع” ابتداءاً من تاريخ 18/03/1441هـ الموافق 15/11/2019م، وذلك بالتعاون بين ساما وكل من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجهات برنامج تطوير القطاع المالي للحد من التعاملات النقدية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في سبيل الوصول إلى مجتمع غير نقدي؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2020.
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