“ساما” توجه البنوك بتوفير خدمة “نقاط البيع” في ورش السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – حثّت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، على ضرورة سرعة ‏استكمال جاهزية البنوك والمصارف؛ للاستعداد لتلقي طلبات ‏أصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة ‏نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني “مدى”.‏

حيث تم إلزام ورش السيارات والخدمات ‏ذات العلاقة بتوفير خدمة “مدى نقاط البيع” ابتداءاً من تاريخ ‏‏18/03/1441هـ الموافق 15/11/2019م، وذلك بالتعاون بين ساما وكل من وزارتي الشؤون البلدية ‏والقروية والتجارة والاستثمار.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجهات برنامج ‏تطوير القطاع المالي للحد من التعاملات النقدية ‏وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في سبيل الوصول إلى مجتمع غير ‏نقدي؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2020.