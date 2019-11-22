تيسلا سايبرتراك بيك اب الجديدة تكشف نفسها رسميا

الخليج ٣٦٥ نت – كشف ايلون ماسك عن سيارة البيك اب المنتظرة لتيسلا باسم سايبرتراك في كاليفورنيا، بتصميم أقل ما يُقال عنه أنه مختلف عن أي بيك اب رأيناها حتى الآن، وتأمل تيسلا في إحداث ضجة وقلب التوقعات في واحدة من أهم فئات السيارات بالعالم وأمريكا بالأخص.

التصميم الخارجي للسيارة “مستقبلي” إذا صح وصفه بهذا مع شكل أقرب للوتد الممتد، وبالنسبة لأبعاد السيارة فيصل طولها إلى 231.7 إنش وعرضها 79.8 إنش وارتفاعها 75.0 إنش مع داخلية تكفي ستة أفراد وتصميم مبسط للغاية للمقصورة حتى مقارنة بسيارات تيسلا الأخرى، مع نفس الشاشة اللمسية الكبيرة في المنتصف وصفين من المقاعد.

نسخة Tri Motor بدفع رباعي الأكثر قوة للبيك اب تتسارع إلى 96 كم\س في 2.9 ثانية، ما يجعلها منافسة لأي سيارة خارقة في الأسواق، ونقارن هذا بدودج تشالنجر هيلكات ريداي 2019، والتي تصل لنفس السرعة في 3.8 ثانية، مع مدى يتعدى 800 كيلومتر وسرعة قصوى 209 كم\س، وتكلف هذه النسخة 69,900 دولار (262,000 ريال).

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أرخص نسخة من الموديل هي سنيجل موتور سايبرتراك بدفع خلفي وسعر 39,900 دولار (150,000 ريال) ومدى 400 كيلومتر وتسارع إلى 96 كم\س في 6.5 ثانية.. وقد صرح ماسك أن التحكم في البيك اب سيكون أشبه ببورشه.

وقد قام أحد موظفي تيسلا بضرب جسد السيارة بمطرقة ثقيلة ورمي كرات معدنية على النوافذ لإبراز مدى صلابتهم، ولكن بينما أثبت الجسد تحمله، رأينا تشققات عميقة في النوافذ، وهو ما علق عليه ماسك بـ “سنصلح هذا لاحقا”.