التجهيزات الإضافية بسيارات بوجاتي.. كم ينفق عليها عملاء الشركة؟

الخليج ٣٦٥ نت – كل سيارة بوجاتي يمكن تجهيزها وتزويدها بعدد هائل من الخيارات الباهظة والتخصيصات المناسبة لذوق كل عميل.. وقد صرح رئيس الشركة ستيفان فينكيلمان: “الخيارات المتوفرة لكل سيارة غير محدودة”.

وأشار فينكيلمان إلى أن عملاء بوجاتي بالمتوسط ينفقون 300,000 يورو (1.24 مليون ريال) على الخيارات لكل سيارة، كما تحدث فينكيلمان عن إنتاجية الشركة الحالية لموديلين في نفس الوقت، شيرون وشيرون سوبر سبورت +300، مقارنة بوضعهم السابق في إنتاج فيرون فحسب.

بوجاتي تصنع أقل من 100 سيارة فقط كل عام، بين 80 مليون سيارة يتم إنتاجها عالمياً .. “هذا المعدل أقل بكثير من المطلوب لتحقيق وجود حقيقي في الأسواق .. ألف سيارة سنوياً لابد أن يكون الحد الأدنى”، وهل يعني ذلك أن بوجاتي ترغب في رفع الإنتاجية لألف سيارة سنوياً؟ .. غالبا نعم، خاصة مع تعبير فينكيلمان عن رغبته في تطوير موديل كهربائي جديد بأربعة أبواب بسعر أرخص بكثير من شيرون وربما إنتاجية 600 سيارة سنوياً وحده، ولكن للوقت الحالي تنتظر بوجاتي موافقة فولكس فاجن على مشروع كهذا.