كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أودي تطلق سيارتها عالية الاداء "RS Q8" بقوة 590 حصان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد طول انتظار والتلميح لها، أعلنت شركة أودي الألمانية عن إطلاق سيارتها الـ SUV الجديدة عالية الاداء "RS Q8" الإنتاجية.

وتعد سيارة أودي RS Q8 فائقة بكل المقاييس فقد تمكنت من تحقيق رقم قياسي على حلبة نوربرجرنج بلغ 7:42.2 دقيقة فقط، وحصلت السيارة على محرك V8 ثنائي التيربو ينتج 590 حصان ويذهب العزم للعجلات الأربعة من خلال نظام دفع كواترو، وتستطيع الـSUV الرياضية الكبيرة تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 3.8 ثانية فقط.

ومن حيث التصميم، فقد حصلت سيارة أودي RS Q8 على تصميم أكثر تميزًا، بالإضافة إلى العديد من إضافات الكربون فايبر الخارجية والداخلية على حد سواء لإبراز الهوية الرياضية الفاخرة للسيارة، حملت RS Q8 مقاعد رياضية مطرزة وشعارات RS في أنحاء الداخلية، وحصل النظام الترفيهي على ميزات خاصة لتسجيل وتتبع أداء السيارة وتعديله حسب وضعية القيادة.