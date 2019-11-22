كيا نيرو 2020 تدشن رسمياً في معرض لوس أنجلوس

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن نيرو 2020 هايبرد في معرض لوس أنجلوس للسيارات بتحديثات منتصف العمر، خاصة للتصميم الخارجي، مع شبكة تهوية جديدة بنمط ماسّي ومصابيح أمامية وضباب جديدة ومصابيح نهارية LED مزدوجة أنيقة.

الشكل الخارجي العام أصبح أكثر جراءة، مع جنوط جديد 16-18 إنش، وبالانتقال للداخلية نرى تحديثات للوحة العدادات 7 إنش مع شاشة 10.25 إنش للمعلومات الترفيهية والملاحة مع أحدث انظمة السلامة ومساعدة السائق كما هو متوقع.

وتشمل مواصفات السيارة الكبح المتجدد والذي يؤدي لتوليد الطاقة مع إضاءة محيطية هادئة في المقصورة، وبالنسبة للمحركات فتشمل مولد طاقة هجين 1.6 لتر بأربعة سلندر مع جير أوتوماتيكي 6 سرعات ونظام دفع أمامي، مع مولد طاقة هجين آخر بالقابس ستكشف عنه كيا لاحقاً.

وستنطلق كيا نيرو 2020 في الأسواق في بداية 2020 مع الكشف عن الأسعار قرب وقت الطرح.