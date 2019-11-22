هيونداي: سنكشف عن سيارة رياضية “جنونية” في 2020

الخليج ٣٦٥ نت – صرح رئيس البحث والتطوير العالمي لهيونداي، البيرت بيرمان، أن الشركة ستطرح “سيارة جنونية للغاية” العام القادم، ويأتي هذا عقب تدشين عدد من السيارات الاختبارية بمحرك وسطي واستعدادها للانتقال للمرحلة القادمة وبناء موديل رياضي إنتاجي مبني عليهم.

عند سؤال بيرمان عن طبيعة السيارة، صرح قائلاً: “سنكمل قصة N”، ويقصد هنا موديلات N عالية الأداء للعلامة الكورية .. وقد دشنت هيونداي سيارة RM19 الاختبارية في معرض لوس أنجلوس بمحرك تيربو سعة 2.0 لتر، وقد نرى موديل إنتاجي مبني عليه، غالباً بمولد طاقة هجين حسب تلميحات بيرمان.

وصرح بيرمان: “نحن نطور عدد من السيارات الكهربائية والهيدروجينية بالتوازي مع شركة ريماك كجزء من استراتيجيتنا لطرح 44 موديل صديق للبيئة بحلول 2025.. وتشمل هذه الاستراتيجية إدخال المولدات الهجينة على سيارات N عالية الأداء”.

بالعودة لهيونداي RM19 الاختبارية في لوس أنجلوس، فقد صرحت الشركة أنها تتسارع إلى 96 كم\س في أقل من أربع ثواني بسرعة قصوى 250 كم\س، ومن المتوقع أن الموديل الإنتاجي سيحقق أرقام مشابهة لهذه.