شيفروليه تريل بليزر 2021 تنطلق في معرض لوس أنجلوس للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت شيفروليه الستار عن تريل بليزر 2021 في معرض لوس أنجلوس للسيارات بتصميم مختلف بقوة عن الموديل السابق وشبكة تهوية بارزة محاطة بأربع وحدات إضاءة مع حماية بلاستيكية للجسد من الأسفل وجسد منحوت بدقة ورفارف خلفية بارزة.

وستتوفر السيارة بعدة نسخ مثل ACTIV للطرق الوعرة بإطارات مناسبة لجميع التضاريس وجنوط 17 إنش ونظام عادم ثنائي وشبكة تهوية خاصة بها، مع نسخة RS الرياضية الرشيقة كخيار آخر.

تريل بليزر 2021 مزودة بنظام معلومات ترفيهية عصري بتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو مع عدد من أنظمة مساعدة السائق مثل التحذير المبكر من الاصطدام الأمامي وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي والبقاء في حارة الطريق وكاميرا خلفية والتذكير بالأشياء المنسية في المقاعد الخلفية.

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وستعتمد السيارة على محركي تيربو سعة 1.2 لتر أو 1.3 لتر مع قوة تصل إلى 155 حصان وجير اوتوماتيكي 9 سرعات أو جير CVT ونظام دفع أمامي بشكل قياسي او رباعي بشكل اختياري.

وستنطلق شيفروليه تريل بليزر 2021 في الأسواق في ربيع 2020 بأسعار تبدأ من أسفل 20,000 دولار، ما يعادل 75,000 ريال.